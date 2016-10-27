Круглый стол "Противостояние России и демократического мира: текущее положение"

27 октября (четверг) 2016 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Противостояние России и демократического мира: текущее положение».

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Очередные удары по репутации России в международном сообществе: обвинение в бомбардировке гуманитарного конвоя и жилых кварталов в Сирии, доклад следствия по катастрофе MH17, резолюция ПАСЕ: изменили ли они отношение населения и политических элит Запада к РФ?

Информационное и политическое влияние России в демократических странах: какие контрходы готовит Россия в ответ на репутационные удары? Какие силы готовы поддержать Россию на Западе? Усилят ли в ближайшее время «друзья России» свое влияние на политику демократических стран?

Украинский аспект противостояния Запада и России: какую роль играет Украина в противостоянии? Какое место отводят нынешние и потенциальные западные лидеры проблемам российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма в своей внешней политике?

Какова вероятность перехода конфликта России с демократическими странами в «горячую стадию»? Какие формы может принять такое противостояние? Чем это грозит Украине?

​Участники круглого стола:

1. ГЕОРГИЙ ЛОГВИНСКИЙ, народный депутат Украины, заместитель Председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

2. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина;

3. АЛЕКСАНДР СУШКО, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества;

4. МИХАИЛ ПАШКОВ, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Организатор круглого стола: Институт Горшенина

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)