В Симферополе посмотреть на горящий троллейбус собралось 200 зевак

В Симферополе сегодня днем сгорел троллейбус.

Как передает корреспондент УНИАН, оказавшийся на месте происшествия, инцидент произошел в районе всегда оживленного Куйбышевского кольца.

Вероятно, троллейбус загорелся из-за короткого замыкания электропроводки, сказал журналистам его водитель. На вопрос, произошло ли это из-за изношенности троллейбуса, водитель ответил утвердительно.

Пассажиры, которых, по выражению водителя, был «полный троллейбус», успели выйти – в происшествии никто не пострадал.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Пожар, как сообщили УНИАН в крымском Главке МЧС, тушили два пожарных расчета.

Из-за пожара и его тушения до 10-15 минут было затруднено движение транспорта (в основном, маршруток) по улице Киевская. Работники Госавтоинспекции, как сообщили в крымском управлении ГАИ, производили «отвод транспорта» - то есть машины ехали по другой улице.

Посмотреть на горящий троллейбус собралось более 200 зевак. Молодежь снимала происходящее на мобильные телефоны.