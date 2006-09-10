Бизнесмен съел акт проверки его предприятия

В Севастополе местный бизнесмен съел акт по итогам проверки его предприятия, предоставляющего услуги по временному размещению (проживанию).

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации, размещенной на веб-сайте ГП "Севастопольстандартметрология", подобные действия предприниматель совершил через свое несогласие с актом, где были отображены факты нарушения законодательства по защите прав потребителей. Данный инцидент зафиксировал представитель Ленинского райотдела милиции, вызванный на место происшествия.

По данным ГП "Севастопольстандартметрология", комиссия Госпотребстандарта Украины с 18 августа до начала сентября осуществляла в АРК и городе Севастополе проверку соблюдения требований законодательства при производстве продукции и предоставлении услуг в период курортного сезона. Комиссия констатировала, что все проверенные предприятия по предоставлению услуг по временному проживанию (размещению), не имеют сертификатов соответствия, которые подтверждали бы, что их услуги безопасны для жизни, здоровья и имущества проживающих.

ГП "Севастопольстандартметрология" за это время проверило качество продукции и метрологический надзор на 32-х предприятиях и 19-ти предприятиях оптовой торговли. Практически на всех предприятиях были выявлены нарушения требований стандартов, норм и правил на стадиях производства, хранения и оптовой реализации продукции. За результатами проверок вынесены 19 распоряжений о запрещении реализации партий продукции, 15 представлений о запрещении производства и реализации продукции, 21 постановление о применении административно-хозяйственных санкций. Взыскано штрафов на общую сумму 12,5 тысяч гривен.