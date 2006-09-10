Вандалы облили краской родной дом Папы Римского

Дом в баварском городке Марктль-на-Инне, в котором родился Папа Римский Бенедикт XVI, в воскресенье подвергся нападению вандалов, сообщает AFP со ссылкой на немецкую полицию.

В городской полиции сообщили, что хулиганы бросили в стену дома два пакета с синей краской. Власти города пообещали ликвидировать последствия происшествия в течение суток.

Бенедикт XVI посетит Марктль-на-Инне в понедельник в рамках шестидневного пастырского визита в Германию.

Напомним, что родной дом Папы Римского был построен в 1745 году. В 1927 году в семье полицейского, расквартированной в этом доме, на свет появился Йозеф Ратцингер, будущий Папа Бенедикт XVI. После избрания кардинала Ратцингера главой католической церкви, баварский городок стал пользоваться высокой популярностью среди паломников. Нынешняя владелица дома говорит, что туда ежедневно приходят сотни посетителей.