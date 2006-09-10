Министр юстиции Украины скучает по нью-йоркской пицце

Министр юстиции Украины Роман Зварич не жалеет, что живет не в США. "Я могу точно сказать, что не жалею, что не в Соединенных Штатах Америки, так как есть по крайней мере одна страна на этой планете, в которую мне не нужна виза. И она называется Украина", - сказал он в интервью Би-би-си. При этом Р.Зварич добавил, что это - не пустые для него слова. "Это была моя мечта. Иногда было даже так, что не позволял себе мечтать, что могу увидеть Украину. А здесь сейчас мало того, что являюсь гражданином Украины, но и уже трижды депутат и сейчас уже снова Министр юстиции", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, не мешает ли ему едва ощутимый акцент, Р.Зварич сказал: "Конечно. Когда я сам иногда слышу по тональности, по мелодии моего языка, что остаются еще некоторые рецидивы, очень сложно от них избавиться, но, поверьте мне, если бы Вы со мной общались десять-пятнадцать лет назад, акцент был бы значительно более заметен. Но мне не было сложно ассимилироваться. По крайней мере, мне так моя жена говорит. Легко привыкал к украинским реалиям, я их не воспринимал, но к ним привыкал. Единственное, по чему скучал, это, наверное, нью-йоркская пицца, которая, наверное уникальна. И когда у меня есть возможность вернуться в Нью-Йорк, в первый день я всегда ем пиццу. И это для меня является единственным, за чем я, наверное, скучаю", - сказал Министр юстиции Украины.

Обозреватель