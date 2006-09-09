Медсестра задушила грабителя голыми руками

Медсестра из Портленда, штат Орегон, США, задушила грабителя, которого обнаружила у себя дома, вернувшись с работы, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

51-летняя медсестра скорой помощи Сьюзан Кунгаузен (Susan Kuhnhausen) вошла в дом около 18 часов вечера и столкнулась лицом к лицу с 59-летним Эдвардом Далтоном Хаффи (Edward Dalton Haffey), вооруженным молотком.

Женщина вступила в схватку со злоумышленником, в результате которой последний был задушен. Полиция предполагает, что Кунгаузен не превысила пределы необходимой обороны и ей едва ли будут предъявлены обвинения в убийстве.

Медсестра получила незначительные травмы. Как рассказали соседи, скорее всего решающую роль в схватке сыграла весовая категория Кунгаузен - она весит около 118 килограммов при росте 170 сантиметров. Хаффи, который ранее отбывал тюремное наказние, весил примерно 80 килограммов и был всего на пять сантиметров выше нее.

Лента.ру