Умер прямой потомок Конфуция

Прямой потомок Конфуция в 77-м поколении Кунтэ Чэн (Kung Teh-cheng) умер в Тайване 28 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Кунтэ Чэну было 88 лет. 20 октября он был госпитализирован с пневмонией. Медики назвали причиной смерти остановку сердца.

На протяжении более чем полувека Кунтэ Чэн отвечал за проведение ежегодных чествований Конфуция. Кроме того, он преподавал в нескольких университетах Тайваня, возглавлял музей в Тайбэе. С 1948 по 2000 год он был одним из старших советников президента КНР, а с 1946 по 1991 - членом Национальной Ассамблеи КНР.