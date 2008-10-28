Гроб с телом Муслима Магомаева доставлен в Баку

Гроб с телом Муслима Магомаева вечером 28 октября был доставлен из Москвы в Баку. Для этих целей президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить специальный самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", сообщает ИТАР-ТАСС.

Перед похоронами в столице Азербайджана состоится церемония прощания. Проститься с любимым артистом жители Баку смогут в Государственной филармонии имени Муслима Магомаева (деда певца) 29 октября с 11.00 до 15.00 по местному времени.

В российской столице церемония прощания с певцом состоялась сегодня днем 28 октября в Концертном зале имени Чайковского. Пришло столько людей, что все не успели пройти мимо гроба в отведенное для прощания время.

Муслим Магомаев скончался после продолжительной болезни в возрасте 66 лет в своей московской квартире в ночь с 24 на 25 октября.