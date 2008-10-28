Черновецкий не пожалеет денег и крови за "членовоз" Щербицкого

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что хочет приобрести для себя раритетный автомобиль, на котором ездил первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий, и будет «сражаться за нее до последней капли крови» на аукционе в мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, аукцион, на котором будут распродаваться машины, находящиеся в собственности территориальной громады Киева и обслуживающие чиновников мэрии, состоится в ближайшие десять дней.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, среди современных автомобилей там будут представлены и раритетный, в частности, и машина В.Щербицкого.

«В течение десяти дней перед мэрией будут стоять служебные автомашины, в том числе принадлежавшие бывшим начальникам. В том числе, и главе ЦК КПУ В.Щербицкому. Будут продаваться и машины бывших мэров - и ОМЕЛЬЧЕНКО, и других. Будут уникальные совершенно средства передвижения. По одному из них я буду участвовать в аукционе. Это по членовозу, который принадлежал Щербицкому. Это большая черная машина, на которой ездили только члены ЦК КПСС и КПУ», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время, по его словам, в аукционе не будут принимать участие никто из его замов и других представителей КМДА.

На вопрос, для чего ему нужна машина В.Щербицкого, столичный мэр ответил: «Себе куплю. Я буду сражаться за нее до последней капли крови. Вас покатаю и всех, кто захочет».