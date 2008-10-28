В США резко подешевел бензин

В США резко снижаются цены на бензин: за последние две недели цены упали на 53 цента, говорится в докладе компании Lundberg Survey, которая занимается анализом бензинового рынка США.

"Средняя цена самого дешевого бензина, по данным на пятницу, составила 2,78 доллара за галлон (3,79 литра), средняя цена 10 октября составляла 3,31 доллара", - говорится в докладе.

10 октября было зафиксировано падение на 35 центов - самое большое за 60-летнюю историю наблюдений Lundberg.

Самая высокая цена на бензин в США была зафиксирована 11 июля: 4,11 доллара за галлон. С этого времени, как отмечается в докладе, цена снижалась из-за понижения цены на нефть и уменьшения спроса.

В соответствии с прогнозом главы Lundberg Survey Трибли Ландберг, цены продолжат снижаться и далее, но не так резко. Исследование Lundberg основано на данных, собранных с пяти тысяч заправочных станций по всей стране, уточняет РИА “Новости”.