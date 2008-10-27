В Италии скончался последний ветеран Первой мировой войны

На днях скончался последний итальянский ветеран Первой мировой войны – Делфино Борони. Он умер в возрасте 110 лет в доме престарелых неподалеку от Милана, сообщает РИА "Новости".

Делфино Борони родился 23 августа 1898 года, а в возрасте 19 лет был призван в армию. Он служил в корпусе пехотинцев – берсальеров, попал в плен, бежал и вернулся на фронт. Вернувшись с войны, итальянец работал механиком, а потом водителем трамвая.

Как свидетельствует итальянская газета "Corriere della Sera", всего в мире осталось только семь ветеранов Первой мировой: трое – из Великобритании, двое – из Канады, один в Австралии и один в США.