В Винницкой области 11-летняя и 15-летняя девочки совершили самоубийство

В Винницкой области 22 и 23 октября произошли два случая суицида, вследствие чего скончались 11-летняя и 15-летняя девочки.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ГУМЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщением, первый случай произошел 22 октября в городе Виннице, когда 11-летняя девочка совершила суицид, наглотавшись таблеток. Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место трагедии около двенадцати часов ночи, констатировала смерть пострадавшей.

23 октября около 8.30 в селе Терешки Барского района 15-летняя девочка также совершила суицид через повешение. Тело девушки было обнаружено местными жителями.