На ”Днипроспецстали” при переплавке утилизированных снарядов произошел взрыв
08:50, 08 сентября 2006Разное
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Ведется следствие
6 сентября в 23.05 в Запорожье на ОАО "Днипроспецсталь" при переплавке утилизированных снарядов и гильз большого калибра в електродуговой печи сталеплавильного цеха №3 произошел взрыв небольшой мощности.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрывом повреженно свод електродуговой печи (17 пробоин, диаметр которых от 5 до 15 мм). Жертв и пострадавших нет. Производственный процесс не остановлен.
По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие. На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Запорожской области.
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