На ”Днипроспецстали” при переплавке утилизированных снарядов произошел взрыв

6 сентября в 23.05 в Запорожье на ОАО "Днипроспецсталь" при переплавке утилизированных снарядов и гильз большого калибра в електродуговой печи сталеплавильного цеха №3 произошел взрыв небольшой мощности.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрывом повреженно свод електродуговой печи (17 пробоин, диаметр которых от 5 до 15 мм). Жертв и пострадавших нет. Производственный процесс не остановлен.

По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие. На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Запорожской области.