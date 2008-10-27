Каждый пятый британец против моногамии
Исследование еженедельника The Observer
Каждый пятый британец против моногамии, при этом каждый третий считает моногамию неприродной.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, касающиеся сексуальных вкусов, обнародованные британским еженедельником The Observer.
Независимое и конфиденциальное исследование демонстрирует, что молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет больше хотят «открытых» отношений, чем люди в возрасте старше 65 лет. В то же время, большинство и мужчин, и женщин считают, что отношения с одним партнером являются привлекательнее.
Исследование, в ходе которого была опрошена тысяча британцев в возрасте старше 16-ти лет, также показало, что каждый пятый имел секс на работе, треть – рассмотрела бы возможность продать свое тело за деньги. 25% мужчин и 10% женщин также могли бы переспать с другим человеком для продвижения своей карьеры.
Несмотря на легализацию однополого партнерства с 2005 года, 45% британцев, или 55% мужчин и 36% женщин считают, что геям не нужно разрешать официально жениться. При этом 25% считают, что гей-секс должен быть запрещен. В то же время, 50% выступают за легализацию проституции.