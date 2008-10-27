Каждый пятый британец против моногамии, при этом каждый третий считает моногамию неприродной.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, касающиеся сексуальных вкусов, обнародованные британским еженедельником The Observer.

Независимое и конфиденциальное исследование демонстрирует, что молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет больше хотят «открытых» отношений, чем люди в возрасте старше 65 лет. В то же время, большинство и мужчин, и женщин считают, что отношения с одним партнером являются привлекательнее.

Исследование, в ходе которого была опрошена тысяча британцев в возрасте старше 16-ти лет, также показало, что каждый пятый имел секс на работе, треть – рассмотрела бы возможность продать свое тело за деньги. 25% мужчин и 10% женщин также могли бы переспать с другим человеком для продвижения своей карьеры.

Несмотря на легализацию однополого партнерства с 2005 года, 45% британцев, или 55% мужчин и 36% женщин считают, что геям не нужно разрешать официально жениться. При этом 25% считают, что гей-секс должен быть запрещен. В то же время, 50% выступают за легализацию проституции.