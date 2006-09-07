На киевском вокзале «заминировали» два поезда

Вчера в 21.20 в городе Киеве в милицию позвонил по телефону неизвестный, который сообщил, что в поездах сообщением Киев – Ивано-Франковск и Киев, – Львов заложена взрывчатка.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, проведенными обследованиями взрывоопасные предметы не обнаружены, задержки движения указанных поездов не было.