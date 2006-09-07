Как я дважды боролся с коррупцией

(Правительство Украины планирует начать активную борьбу с коррупцией в разных сферах жизнедеятельности страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время своего пребывания на экономическом форуме „Криница-2006” в польском городе Криница Гурска, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины. – УНИАН.)

Как-то мне позвонил господин Азаров, тогда – председатель налоговой службы Украины. Попросил о срочной встрече. Встретились, пили чай. Меня очень настойчиво просили украсить своим присутствием общественный совет новой общественной организации, целью которой будет – борьба с коррупцией. Поскольку я к такой борьбе склонности не имел, обещал подумать. Это было в пятницу.

В субботу утром я пришел для рекогносцировки на учредительный съезд этой организации. В президиум не сел, хотя меня вызывали дважды. Растворился в публике. Наблюдал, слушал. Через 20–30 минут вышел из зала, потому что все понял: в общественном совете у меня были те еще «коллеги» из недавнего советского прошлого…

Но организация заработала. Был создан офис, там сидели люди. С кем-то встречались, кому-то звонили по телефону, что-то планировали. Я, как человек профессионально заинтересованный, предложил две близкие мне темы для «круглых столов»: наркотики и охрана здоровья. Помог подготовить оба «круглых стола», позвал серьезных специалистов. И сегодня уверен – обе встречи были проведены на уровне, искренне и профессионально.

Потом организация тихо исчезла. «Донецкие» занялись президентскими выборами.

В 2005 году меня опять пригласили бороться с коррупцией. Офис создавал мой знакомый, достаточно осведомленный в проблеме. Я думал несколько дней. И – отважился. Пригласил в экспертный совет известных людей, экономиста, юристов, социолога и т.д. и т.п. Всех – кому доверял сам, и кто доверял мне. В этот раз офис был немного меньше, в неудобном месте, в подвале. Мы, эксперты, бывали там редко, встречались, преимущественно, на «круглых столах» с журналистами. Всех нас, не скрою, интриговала свобода действий: выбор тем за нами, обещание финансирования социологического исследования, подготовка мультидисциплинарной «Белой книги о коррупции» и т.п.

Встречались мы с журналистами достаточно часто. Дискутировали, определяли позиции, строили планы… Наконец, было готово и первое социологическое исследование. Его результаты мы презентовали в том же Укринформе (самое дешевое место для подобных встреч), разместили на сайте. А через несколько дней нам сообщили – деятельность организации остановлена, нет денег. Сначала мы, эксперты, надеялись на продолжение работы, потом узнали – офис закрыт. Жаль, очень жаль. Мы искренне хотели помочь своей стране. Как могли.

…Днями, за чашкой кофе, мой знакомый, который работает на Банковой, рассказал мне раньше неизвестные детали этой истории. Оказывается, организация была создана за личным указанием олигарха Г. из близкого окружения Президента. Никакой борьбы с коррупцией не предусматривалось. Единственной целью было противостояние леди Ю., о чем нам, экспертам, понятно, не сообщалось. Критическую массу создало наше исследование и его результаты. Лидер в списке коррупционеров (за результатами исследования) олигарх П. сбегал с публикацией в газете к Президенту и добился «политического решения» о прекращении работы нашей организации. Мы стали опасными.

На том все и закончилось. Мы занимаемся своими профессиональными делами, а с коррупцией продолжают «успешно бороться» специалисты в разных погонах. Скажем прямо: у руководства нашей страны нет политической воли хоть как-то минимизировать злокачественную опухоль, которой является коррупция на теле Украины.

Один только совсем не риторический вопрос. И Европа, и США собираются финансировать антикоррупционную деятельность в нашей стране. Возможно ли это, учитывая отсутствие этой самой политической воли? Или… Нет, не буду, даже страшно подумать…

Семен Глузман, правозащитник