В Крыму «Daewoo» врезался в автобус, объезжая спящих на дороге людей

В Сакском районе Крыма автомобиль, объезжая спящих на дороге людей, врезался в автобус с 25 пассажирами. В дорожной аварии травмирован 52-летний водитель легковушого автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, водитель автомобиля Daewoo увидел на дороге двух неподвижно лежащих мужчин и мопед. Объезжая их, автомобиль столкнулся с автобусом. От удара машина вылетела на противоположную сторону и съехала в кювет. Передняя часть легкового автомобиля оказалась смята в «гармошку», а водителя с трех сторон зажало в металлическом капкане, сообщили в крымском управлении МЧС. Спасателям, чтобы вытащить мужчину, пришлось раскроить машину на части. Медики доставили водителя в реанимацию.

Пассажирка легкового автомобиля отделалась незначительными ушибами. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Выяснилось, что двое лежащих на трассе были жителями одного из крымских сел. «Видимо, оба так перебрали дозу с алкоголем, что, катаясь и свалившись с мопеда, они тут же заснули глубоким сном. Причем, когда на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и милиции, мопедисты, которых еле разбудили, даже толком не могли понять, что происходит», - сообщили в МЧС.