В Домодедово едва не столкнулись украинский и российский самолеты

В московском аэропорту Домодедово предотвращено столкновение украинского самолета Як-42 и российского Як-40.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в понедельник, 4 сентября, в 17.27 по киевскому времени в районе аэропорта Домодедово на высоте 2,4 км приборы системы предупреждения украинского Як-42, следовавшего по маршруту Севастополь (Бельбек) - Домодедово (Россия), известили экипаж о возможности столкновения с другим воздушным судном. Экипаж украинского самолета, следуя корректирующим рекомендациям приборов, избежал столкновения с российским самолетом Як-40.

После посадки в аэропорту Домодедово командир украинского воздушного судна составил «Отчет об инциденте при воздушном движении».

Расследование инцидента проводит комиссия аэропорта Домодедово.

На борту украинского Як-42 находились 33 человека, в том числе 24 пассажира.

Эксплуатант и владелец воздушного суда ОАО «Авиакомпания «Днипроавиа». На момент происшествия метеоусловия в районе аэропорта Домодедово были простые. На борту украинского самолета отсутствовали опасные грузы.