На Львовской железной дороге сильный ветер задержал движение поездов

4 сентября 2006 года на Львовской железной дороге из-за сильных порывов ветра задерживались поезда. Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на станции Верба, сильный ветер оборвал струны контактной сети, в результате чего поезд № 862 сообщением «Львов – Здолбунов» был задержан на 55 минут.

Кроме того, на перегоне Обаров-Клевань, из-за падения дерева на провода контактной сети была отключена электроэнергия на перегоне. В связи с этим, задержаны поезда № 6355 (Здолбунов-Ковель) – 28 мин., № 6358 (Луцк-Здолбунов) – 42 мин. (после отправления).

Также из-за падения дерева на колею был остановлен электропоезд № 6161 сообщением Моршин-Львов. После восстановительных работ поезд отправлен с опозданием на 35 мин. В итоге поезд № 852 (Львов-Моршин) на ст. Стрый задержан на 32 мин.

Из-за занятости перегонов Букачевцы-Бурштын, Букачевцы-Журавно, Журно-Ходоров в результате обрыва электропроводов были задержаны поезда: № 43 – на 29 мин., № 641 5 - на 16 мин., № 64.1.4 – на 24 минуты.