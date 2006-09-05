В нашу нищую берлогу едет много счастливых хохлов

Что-то мне подсказывает, что к следующим президентским выборам на Украине все ваши нынешние «телепузики» повыведутся.

За пчеловода голосовать не будет никто – полный ноль... У Тимошенко – немного больше шансов, но уж больно много времени остается... Донецкие раскрутят к тому времени какую-нибудь другую фигуру, не Януковича...

Мы, в нашей берлоге, с интересом смотрим за абсолютно демократическими и «модными» украинцами, живущими в своей богатой и изобильной стране... Удивляет, правда, то, что к нам в нищую берлогу едет огромное количество счастливых хохлов. Говорят, что такое же количество этих самых хохлов уехало в Польшу.

Что-то тут не так...

Кроме этих самых украинцев, к нам регулярно в берлогу заглядывают всякие Буши и Блэры, а также прочие Меркели, а вот в самую продвинутую, настоящую европейскую страну заглядывает только Лугар и Маккейн – отдать приказы своим марионеткам... Ну, еще Мишико с другого берега Черного моря махнет. Но это совсем клинический случай...

Алексей, Россия