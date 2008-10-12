Милиция задержала злоумышленника, похитившего более 20 мопедов
Его интересовали только дорогие модели
Севастопольская милиция задержала 30-летнего злоумышленника, похитившего более 20 мопедов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в городе Севастополе.
Задержанным оказался житель Северной стороны города, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, наркоман «со стажем».
Злоумышленника интересовали только дорогие модели. Чтобы завести мопед, ему требовалось 2-3 минуты.
Похищенные мопеды он отвозил на рынки города и продавал.
Установлено, что злоумышленником было похищено более 20 мопедов. Большинство из них изъяты милицией и возвращены прежним хозяевам.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса Украины - «кража».