"Альфа" забирает судью, который будет рассматривать жалобу Ющенко (фото)

Народный депутат из фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заявил, что сотрудники спецподразделения «Альфа» вывезли в неизвестном направлении председателя Киевского Апелляционного административного суда Михаила МАРУЩАКА.

Со своей стороны пресс-служба СБУ сообщила, что охрана предоставлена по просьбе трех судей Апелляционного административного суда Киева, который должен рассмотреть жалобу Секретариата Президента на решение окружного административного суда столицы, который приостановил по иску БЮТ выполнение Указа Главы государства о роспуске Верховной Рады.

«СБУ предоставила охрану председателю Апелляционного административного суда и двум судьям в связи с их обращение об угрозах жизни и здоровью и препятствованию в работе», - отметили в пресс-службе СБУ. Как отметил собеседник УНИАН, указанным лицам предоставлена охрана, которую будут осуществлять сотрудники антитеррористического спецподразделения «Альфа».

По словам заместителя министра МВД Александра Савченко, сегодня возле помещения Апелляционного админсуда находится микроавтобус с неизвестными лицами, которые на вопросы милиционеров отвечают, что они сотрудники СБУ.

«Учитывая это, - отметил А.Савченко, - мы, наверно, усилим охрану общественного порядка и на территории, прилегающей к суду». Заместитель министра добавил, что возле Апелляционного админсуда также будут работать группы документирования и видеофиксации.

Фото Александра Синицы / УНИАН