Блокчейн-аукционы и умные контракты. Что ждёт участников Blockchain & Bitcoin Conference Kiev 23 сентября

23 сентября в Киеве пройдёт Blockchain & Bitcoin Conference 2016. Отдельные секции потока «Эксперт» будут посвящены блокчейн-технологии в Fintech и государственном управлении.

Секция Fintech

Представители IBM, Ambisafe, Bitcoin Suisse AG и других зарубежных компаний поделятся опытом с финансистами, трейдерами и IT-разработчиками.

Речь будет идти о будущем биржевой торговли, эволюции финансовых рынков, инвестициях, майнинге, а также законодательном регулировании цифровых валют в разных странах.

Ведущий инженер IBM расскажет об архитектуре всемирно известного проекта Hyperledger – системы умных контрактов, позволяющей компаниям создавать собственные проекты на базе блокчейна.

Секция Govtech

Разработчики революционных для Украины проектов – e-Auction и e-Vox – расскажут об их потенциале и процессе внедрения.

e-Auction 3.0 – система электронных аукционов на базе блокчейна, устраняющая коррупцию при аренде или продаже госимущества. Сервис уже протестирован в Одессе, Херсоне и Белой Церкви.

e-Vox – система голосования на блокчейне, которая решает проблему фальсификаций при подсчётах. Проект был оценён на профильном конкурсе в Одессе и проходит доработки.

Спикеры расскажут о возможностях блоковой цепи и смарт-контрактов как инструментах установления электронной демократии и борьбы с коррумпированным управлением.

Время и место встречи

Пятница, 23 сентября, 10:00

Киев, конгресс-холл «Космополит» (ул. В. Гетьмана, 6)

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Контакты:

Марина Крижевская, PR-менеджер

Email: m.kryzhevskaia@gmail.com

Телефон: ​+38 (044) 392 06 96, вн.865