Блокчейн-аукционы и умные контракты. Что ждёт участников Blockchain & Bitcoin Conference Kiev 23 сентября
23 сентября в Киеве пройдёт Blockchain & Bitcoin Conference 2016. Отдельные секции потока «Эксперт» будут посвящены блокчейн-технологии в Fintech и государственном управлении.
Секция Fintech
Представители IBM, Ambisafe, Bitcoin Suisse AG и других зарубежных компаний поделятся опытом с финансистами, трейдерами и IT-разработчиками.
Речь будет идти о будущем биржевой торговли, эволюции финансовых рынков, инвестициях, майнинге, а также законодательном регулировании цифровых валют в разных странах.
Ведущий инженер IBM расскажет об архитектуре всемирно известного проекта Hyperledger – системы умных контрактов, позволяющей компаниям создавать собственные проекты на базе блокчейна.
Секция Govtech
Разработчики революционных для Украины проектов – e-Auction и e-Vox – расскажут об их потенциале и процессе внедрения.
e-Auction 3.0 – система электронных аукционов на базе блокчейна, устраняющая коррупцию при аренде или продаже госимущества. Сервис уже протестирован в Одессе, Херсоне и Белой Церкви.
e-Vox – система голосования на блокчейне, которая решает проблему фальсификаций при подсчётах. Проект был оценён на профильном конкурсе в Одессе и проходит доработки.
Спикеры расскажут о возможностях блоковой цепи и смарт-контрактов как инструментах установления электронной демократии и борьбы с коррумпированным управлением.
Время и место встречи
Пятница, 23 сентября, 10:00
Киев, конгресс-холл «Космополит» (ул. В. Гетьмана, 6)
Контакты:
Марина Крижевская, PR-менеджер
Email: m.kryzhevskaia@gmail.com
Телефон: +38 (044) 392 06 96, вн.865