В честь 5-летия AXOR INDUSTRY дарит ценные призы и подарки для развития бизнеса

5 лет назад, в условиях глобального наполнения рынка светопрозрачных конструкций в Украине фурнитурой зарубежных производителей, завоевать свою нишу молодому предприятию AXOR (Аксор) было довольно непросто. Тем не менее, на сегодняшний день каждый 3-ий покупатель металлопалстиковых окон и дверей в Украине выбирает оконную продукцию с фурнитурой AXOR. Компания AXOR INDUSTRY (Аксор Индастри) успешно реализует свою продукцию, как на территории Украины, так и поставляет в страны Восточной и Центральной Европы. На данном этапе компания активно завоевывает рынок Средней Азии и Южной Америки.

В 2015 году по данным Национального Бизнес рейтинга компания AXOR INDUSTRY получила премию "Лидер отрасли" в своей сфере.

За столь небольшой период становления компании - достойные результаты. В чем же секрет такого активного роста и популярности отечественно производителя?

Высочайшее качество - как главный приоритет

Основной задачей, стоящей перед руководителем компании 5 лет назад, было предоставление рынку качественного продукта. С этой целью был построен современный, высокотехнологичный завод полного цикла (первичные инвестиции – 25 млн евро). Благодаря опыту конструкторов международного уровня, регулярным инвестициям в модернизацию имеющегося и приобретение нового оборудования, а также постоянному контролю качества продукции, как в собственной сертифицированной лаборатории на территории предприятия, так и в международных институтах отрасли, - компании удалось наладить выпуск продукцию высочайшего качества, что является первым и основополагающим критерием, формирующим успех AXOR INDUSTRY.

Сервис партнерам

Не менее важной задачей компании AXOR INDUSTRY является фокусировка на формировании надежных и взаимовыгодных партнерских отношений. Для реализации данной задачи компания AXOR INDUSTRY осуществляет полное пред- и послепродажное сопровождение и постоянно работает над сервисом для своих партнеров. Это оперативная техническая поддержка, налаженная логистика, настройка программного обеспечения, маркетинговая поддержка, обучение сотрудников партнеров в технических и бизнес направлениях в образовательном центре AXOR Academy.

Поддержка дилеров СПК

Постоянно совершенствуя свою бизнес модель, компания AXOR INDUSTRY все больше уделяет внимание не только основным своим партнерам (производителям светопрозрачных продукций), но и продавцам (дилерам) оконных конструкций, которые зачастую являются небольшими частными предпринимателями. Поддержка малого бизнеса, предоставление партнерам необходимой информации и стимулирование продаж – вот новый этап формирования благоприятного климата в оконной отрасли с позиции компании-производителя.

Масштабная акция для дилеров "5 лет с AXOR"

По данным Национального Бизнес рейтинга в 2015 году компания AXOR INDUSTRY получила премию "Лидер отрасли" в своей сфере.

В честь своего первого юбилея, компания AXOR INDUSTRY проводит масштабную беспроигрышную акцию для продавцов (дилеров) оконной продукции. В течение всего периода участникам Акции будут начислены баллы за каждый проданный комплект с фурнитурой AXOR (Аксор). По итогам каждого квартала и в финале Акции будут разыграны ценные призы и подарки, часть из которых будет очень полезна каждому дилеру для развития собственного бизнеса, среди них:

- автомобиль для монтажной и сервисной службы Fiat Doblo;

- уикенд в Барселоне; SMART TV Samsung;

- профессиональный перфоратор HiLTi;

- многофункциональныйнабор монтажника.

А также другие призы и подарки. Никто из участников Акции не останется без призов и подарков! Подробные условия Акции – на сайте компании AXOR INDUSTRY.

Участвовать в Акции "5 лет с AXOR" может любой дилер, который реализует оконную продукцию с фурнитурой AXOR на территории Украины и зарегистрирует свой личный кабинет на сайте.