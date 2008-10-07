ДТП в Крыму: погибла семейная пара из России, есть раненные

Семейная пара из России погибла, еще двое россиян, в том числе – 12-летнияя девочка, травмированы в дорожно-транспортном происшествии в Крыму.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Управления Госавтоинспекции МВД Украины в Крыму.

По данным ГАИ, автоавария произошла сегодня около 9.00 утра в Ленинском районе автономии. 33-летняя женщина - водитель автомобиля «Тойота» на правом закруглении дороги не учла состояние проезжей части (дорога была мокрой), вследствие чего допустила выезд на полосу встречного движения. Автомобиль врезался в двигавшийся навстречу микроавтобус «ГАЗ-Рута».

В результате аварии водитель и пассажир «Тойоты» погибли на месте происшествия. «Погибшие – муж и жена», - сообщили в ГАИ.

Еще двое пассажиров «Тойоты» - 22-летний парень и 12-летняя девочка - доставлены в больницу с многочисленными травмами.

Погибшие и пострадавшие – из города Ухта (Республика Коми, РФ).

Водитель микроавтобуса в ДТП не пострадал.