Эффективно ли будут работать народные депутаты Украины во время очередной парламентской сессии?
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
Основные вопросы повестки дня новой сессии ВР
Какие законы должны быть приняты ВР в первую очередь и почему?
Какие вопросы могут стать камнем преткновения и привести к блокированию парламентской трибуны?
Будут ли способствовать семь новых народных депутатов укреплению коалиции?
Участники круглого стола:
БОРИСЛАВ РОЗЕНБЛАТ, народный депутат Украины
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»)
Представитель политической партии «Объединение «Самопомощь»
ВАДИМ КРИВЕНКО, народный депутат Украины («Народный Фронт»)
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)