Эффективно ли будут работать народные депутаты Украины во время очередной парламентской сессии?

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

Основные вопросы повестки дня новой сессии ВР

Какие законы должны быть приняты ВР в первую очередь и почему?

Какие вопросы могут стать камнем преткновения и привести к блокированию парламентской трибуны?

Будут ли способствовать семь новых народных депутатов укреплению коалиции?

Участники круглого стола:

БОРИСЛАВ РОЗЕНБЛАТ, народный депутат Украины

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»)

Представитель политической партии «Объединение «Самопомощь»

ВАДИМ КРИВЕНКО, народный депутат Украины («Народный Фронт»)

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)