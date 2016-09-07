Осенний фестиваль загородного отдыха "Garden Family Fest"
Не стоит думать, что уже скоро закончится лето, а с ним — и пора отдыха, новых знакомств и приключений. Ведь первая половина сентября обещает быть очень насыщенной и вдохновляющей. И Вы еще успеете насладиться досугом с друзьями и семьей на свежем воздухе.
17–18 сентября садовый центр Greensad приглашает всех ценителей флоры посетить фестиваль загородного отдыха “Garden Family Fest”.
Гостей мероприятия ждет очень разноплановая и интересная программа. Каждый найдет себе что-то по вкусу.
Программа фестиваля
1. Презентация и тест-драйв електромобилей – Tesla S и Nissan Leaf..
2. Дегустация сыров и вина
3. Соревнования на квадрокоптерах
4. Мини-гольф и мастер-класс по игре
5. Мастер-классы барбекю и пикника
6. Ярмарка эко-продуктов
7. Семейный чемпионат пикников
8. Вырезание фигур из дерева и топиарная стрижка растений.
9. Garden Light Show - презентация вечернего освещения сада.
10. Джазовое сопровождение
11. Розыгрыш подарков среди гостей
12. Развлекательная детская программа (мастер-классы, аттракционы, аниматоры)
Также, в течение двух дней Вы сможете ознакомиться с огромным ассортиментом зеленой продукции, в том числе и с новинками из мира растений. Подобрать хорошие саженцы Вам помогут бесплатные консультации от квалифицированных специалистов в сфере растениеводства.
Однако это еще не все сюрпризы от организаторов фестиваля.
Стоимость входного билета со скидкой на фестиваль для взрослых составляет 100 грн, детям до 12 лет — вход бесплатный.
Приобрести билет можно на сайте Karabas.com. https://kiev.karabas.com/garden-family-fest
“Garden Family Fest” — это настоящий праздник для всей семьи, возможность с пользой провести выходные и получить заряд энергии, вдохновения и положительных эмоций на весь год!
Партнеры мероприятия
Дата проведения: 17–18 сентября 2016 года
Место проведения: Киевская область, Киево-Святошинский район, с.Мила, ул. Комарова, 91 (возле ресторанного комплекса «Два бобра»).
Сайт Фестиваля: gardenfest.com.ua