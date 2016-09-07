Осенний фестиваль загородного отдыха "Garden Family Fest"

17–18 сентября садовый центр Greensad приглашает всех ценителей флоры посетить фестиваль загородного отдыха “Garden Family Fest”.

Гостей мероприятия ждет очень разноплановая и интересная программа. Каждый найдет себе что-то по вкусу.

Программа фестиваля

1. Презентация и тест-драйв електромобилей – Tesla S и Nissan Leaf..

2. Дегустация сыров и вина

3. Соревнования на квадрокоптерах

4. Мини-гольф и мастер-класс по игре

5. Мастер-классы барбекю и пикника

6. Ярмарка эко-продуктов

7. Семейный чемпионат пикников

8. Вырезание фигур из дерева и топиарная стрижка растений.

9. Garden Light Show - презентация вечернего освещения сада.

10. Джазовое сопровождение

11. Розыгрыш подарков среди гостей

12. Развлекательная детская программа (мастер-классы, аттракционы, аниматоры)

Также, в течение двух дней Вы сможете ознакомиться с огромным ассортиментом зеленой продукции, в том числе и с новинками из мира растений. Подобрать хорошие саженцы Вам помогут бесплатные консультации от квалифицированных специалистов в сфере растениеводства.

Однако это еще не все сюрпризы от организаторов фестиваля.

Стоимость входного билета со скидкой на фестиваль для взрослых составляет 100 грн, детям до 12 лет — вход бесплатный.

Приобрести билет можно на сайте Karabas.com. https://kiev.karabas.com/garden-family-fest

“Garden Family Fest” — это настоящий праздник для всей семьи, возможность с пользой провести выходные и получить заряд энергии, вдохновения и положительных эмоций на весь год!

Партнеры мероприятия

Дата проведения: 17–18 сентября 2016 года

Место проведения: Киевская область, Киево-Святошинский район, с.Мила, ул. Комарова, 91 (возле ресторанного комплекса «Два бобра»).

Сайт Фестиваля: gardenfest.com.ua