Ассоциация лидеров турбизнеса предлагает гарантировать качество

Ассоциация лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) с начала 2009 года намерена внедрить на рынке систему гарантирования качества туристических услуг «Знак качества» среди турагентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вице-президент ассоциации Елена ШАПОВАЛОВА сегодня на пресс-конференции в ходе открытия в Киеве первой международной выставки-форума Ukrainian Travel Forum-2008.

«Мы хотим внедрить «Знак качества», чтобы иметь под собой финансовую гарантию и гарантировать деньгами туристу хорошее качество продукта. Схема находится в разработке, будем внедрять с 1 января», - отметила она.

Как пояснил президент ассоциации Тарас ДЕМУРА, «Знак качества» АЛТУ будет присуждать турагентствам, которые пожелают пройти соответствующую проверку, и в случае его получения, все клиенты этих агентств будут иметь гарантию качественного отдыха либо же финансовую компенсацию в случае получения некачественной услуги.

«В Украине на сегодня выдано 7 тыс. лицензий (турагентствам - УНИАН), из них не менее 4 тыс. турагентств работают. Для рынка объемом 1 млн. человек в год - это очень много. Большая часть этих компаний открываются непрофессионалами: на сегодня для того, чтобы получить туристическую лицензию, не так много надо трудиться, а после получения вообще ничего не нужно, потому что никто не следит за выполнением лицензионных условий», - отметил он.

По словам Т.ДЕМУРЫ, в то же время на рынке присутствует и ряд компаний, которые дорожат своем репутацией. «Но имидж рынка формируют и те, и другие. На сегодня есть такое понятие у туристов, что в турагентстве нас могут «кинуть». Мы никого не «кидали», но «кидали» другие, мы не хотим за это отвечать, поэтому на сегодня нам легче создать систему оценки качества работы агентства…», - сказал он.

По его данным, планируется оценивать работу турагента, в частности, по его офису, уровню подготовки сотрудников и ряду других критериев. В случае получения “Знака качества”, АЛТУ предоставляет финансовые гарантии клиентам этих агентств.