Спаслись два моряка с сухогруза «Толстой»

Двое моряков затонувшего судна «Толстой» выброшены на побережье Болгарии, к ним направляется спасательный корабль.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, полученную от оперативного дежурного Министерства транспорта и связи.

По данным Минтранса, два члена экипажа затонувшего 27 сентября с.г. неподалеку от территориальных вод Болгарии судна “Толстой” выброшены на плоту на побережье Болгарии.

Дежурный Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Минтранса Украины в г. Одессе получил информацию от представителя компании-оператора упомянутого судна, что от одного из матросов поступили СМС-сообщения матери и сестре.

Дежурный МСКЦ передал всю информацию о спасенных в спасательно-координационный центр в г. Варне (Болгария), лично связался с матросом, дал рекомендацию позвонить по телефону на номер 112, что позволит определить местонахождение спасенных украинских моряков. По словам оперативного дежурного Минтранса, к вероятному местонахождению матросов вышел болгарский корабль.

Генеральное консульство Украины в Варне уточняет, что, по сообщению Морского спасательно-координационного центра в г. Варне, двое членов экипажа судна “Толстой” известили сигнальной ракетой о своем местонахождении вблизи г. Бургас (местность Царевец).

К местонахождению моряков направлен корабль Военно-морских сил Республики Болгария. Судьба других членов экипажа судна “Толстой” пока неизвестна.

Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Варне, Посольстве Украины в Болгарии и в МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в 4.00 утра 27 сентября вблизи мыса Эмин близ территориальных вод Болгарии в результате сильного шторма потерпело катастрофу грузовое судно «Толстой» под флагом КНДР.

По данным МИД Украины, в состав экипажа затонувшего грузового судна “Толстой” входило 9 граждан Украины, а также 1 гражданин России.

Соответствующую информацию получило Генеральное консульство Украины в Варне от пограничной службы Республики Болгария.