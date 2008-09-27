На трассе Симферополь – Керчь ВАЗ сбил лошадь
12:22, 27 сентября 2008Разное
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Животное погибло, 2 человека травмированы
В Белогорском районе Крыма в результате дорожно-транспортного происшествия с участием лошади травмированы двое человек. Животное погибло.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, ДТП произошло в пятницу вечером на 53-м километре трассы Симферополь – Керчь.
«ВАЗ-21011 совершил наезд на лошадь, которая переходила дорогу. Лошадь погибла», - отметили в крымском управлении МЧС.
Двое мужчин – 1954 и 1956 годов рождения – госпитализованы в Белогорскую центральную районную больницу.
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