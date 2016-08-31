Презентация всемирно известной научной конференции Falling Walls Lab Kyiv 2016

На пресс-конференции будут представлены научные проекты Falling Walls Lab Kyiv и Falling Walls Venture Kyiv, которые пройдут 29 сентября в столице Украины. Будут обсуждены история и значимость проекта для развития мировой науки и бизнеса, обнародована информация о создании благоприятных условий для молодых ученых и успешных стартапов в Киеве. У Вас будет возможность прямого общения с украинскими изобретателями и учеными, знакомство с их научными бизнес-проектами непосредственно в ходе мероприятия. Также будут затронуты вопросы развития украинской науки, инновационных изобретений украинцев и их общественной значимости.

Пресс-конференция, которая анонсирует научную конференцию Falling Walls Lab Kyiv 2016

Время: 31 августа 2016 г., начало в 11:00. Аккредитация с 10:15.

Место: офис компании «Bayer», бизнес-центр «Трио», ул. Верхний Вал 4-б, 6 этаж.

Спикеры:

Виталий Кличко, основатель Фонда Кличко, Киевский городской голова;

Алина Носенко, первый представитель Украины в конференции Falling Walls Lab 2012 в Берлине, директор Фонда Кличко;

Александр Шиманко, победитель Falling Walls Lab Kyiv 2015;

Игорь Беда, старший вице-президент и управляющий директор GlobalLogic в Украине;

Владимир Домалюк, руководитель аграрного подразделения компании «Bayer» в Украине.

Программа:

10:15 – 10:45 Регистрация прессы

11:00 – 12:00 Пресс-конференция

12:00 – 13:00 Общение со спикерами, учеными и изобретателями

Всемирная научная конференция Falling Walls Lab - новый формат аккумулирования прогрессивных научных концепций, открытий и бизнес-идей.

В этом году второй раз в истории Украины научная конференция Falling Walls Lab пройдет в Киеве в КВЦ «Парковый».

Это стало возможно благодаря Фонду Кличко, который всегда поддерживает инновационные идеи, направленные на развитие Украины как прогрессивной части современного мира, а также неравнодушным представителям украинского и международного бизнеса: компаниям «EPAM», «SoftServe», «Globallogic», «Bayer» и «Microsoft Украина».

На пресс-конференции, которая пройдет в офисе компании «Bayer», будут присутствовать изобретатели, ученые и бизнесмены, совершившие инновационные прорывы в 2016 году.

Аккредитация для СМИ обязательна.

e-mail | maksym.rozenko@klitschko-brothers.com |

Максим Розенко | +38 050 342 92 23 | +38 067 445 00 82

Справка: Основанная 9 ноября 2009 года, в 20-ю годовщину падения Берлинской стены, конференция Falling Walls Lab проходит в формате «талант-шоу» для молодых исследователей и изобретателей, и вполне соответствует своему лозунгу «Какая стена падет следующей?».

Формат конференции таков: у каждого из участников есть три минуты и три слайда презентации для того, чтобы представить свой проект перед членами жюри и зрителями.

В течение года проходят региональные конференции-«лаборатории», в которых участвуют представители 50 стран мира. Осенью в Берлине проходит финальная конференция, на которой, в присутствии знаменитых ученых, политиков и бизнесменов, определяются победители, которые получают возможность реализовать свои проекты.

Falling Walls Venture - собрание научно обоснованных стартапов, инвесторов и лидеров общественного мнения. Около 20 ведущих академических институтов и венчурных капиталистов представляют свои выдающиеся научные проекты аудитории и уважаемому жюри. Впервые заседание состоялось 8 ноября 2015 года, накануне Falling Walls Conference 2015 в Берлине.

Обращение Владимира Кличко к потенциальным участникам научной конференции.