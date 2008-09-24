В России в ДТП погибли семеро украинцев

Сегодня в 3.38 мск в Малоярославецком районе Калужской области России, неподалеку от села Михеево, произошло столкновение зарегистрированного в Беларуси микроавтобуса «Мерседес-спринтер» со стоящим на обочине грузовиком «Форд».

В итоге ДТП погибли 9 человек, из них семь мужчин – граждане Украины (1959, 1967, 1968, 1971, 1975, 1976 и 1990 гг. рождения), а также женщина, личность которой устанавливается, и 42-летний водитель микроавтобуса, гражданин Беларуси, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Кроме того, двое украинцев, мужчины 1979 и 1986 гг. рождения, с травмами госпитализированы в центральную райбольницу.