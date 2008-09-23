Праздник меда пройдет в Симферополе

4 октября в Симферополе, в парке им. Тренева, будет проведен Праздник меда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Симферопольского городского совета, праздник проводится с целью дальнейшего развития пчеловодства в Автономной Республике Крым, обмена передовым опытом и популяризация достижений в отрасли, укрепления и развития народных традиций и обычаев.

В рамках праздника пройдет выставка-ярмарка продуктов пчеловодства и сопутствующих товаров. Лучшие участники получат призы.

Также будет организована культурно-массовая программа, проведены конкурсы и викторины.