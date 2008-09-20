Французский суд наказал папарацци за снимки принцессы Дианы

Парижский апелляционный суд признал виновным британского папарацци Джейсона Фрейзера (Jason Fraser) во вторжении в частную жизнь принцессы Дианы, сообщает AFP. Фрейзер сфотографировал принцессу Диану Доди аль-Файеда целующимися на яхте.

Апелляционный суд отменил вердикт нижестоящего суда от 2006 года о невиновности фотографа и назначил Фрейзеру наказание в виде штрафа размером 3000 евро. На такую же сумму оштрафован издатель французского еженедельного журнала France Dimanche за публикацию фотографий Дианы и аль-Файеда в 1997 году. 41-летний Фрейзер также должен выплатить египетскому миллиардеру Мухаммеду аль-Файеду, отцу друга Дианы, 5000 евро в качестве компенсации морального вреда.

Мухаммед аль-Файед, владелец одного из самых фешенебельных магазинов Лондона Harrods и парижского отеля отеля Ritz, подал в суд на Фрейзера из-за фотографий, сделанных им незадолго до смерти принцессы Дианы и Доди аль-Файеда в августе 1997 года.

Папарацци сфотографировал целующихся Диану и аль-Файеда на яхте на побережье итальянской Ривьеры и продал снимки ведущим мировым таблоидам. В общей сложности издания заплатили Джейсону Фрейзеру более двух миллионов евро. Фрейзера судили во Франции, поскольку снимки из британских газет были перепечатаны во французской прессе, в том числе и в журнале France Dimanche.

Суд в 2006 году постановил, что Фрейзер невиновен потому, что Диана и аль-Фаед, отдыхая на Ривьере, не скрывали своих отношений от фотографов и целовались открыто.

Однако Апелляционный суд принял диаметрально противоположное решение. Суд отметил, что фотограф не может истолковывать доступность человека для съемки как "безусловное согласие на то, чтобы его фотографировали, а снимки были опубликованы". В решении также указано, что мощные фотообъективы, используемые профессиональными фотографами, могут сделать доступным для съемки практически любого человека.

Адвокат Джейсона Фрейзера заявил СМИ, что решение Апелляционного суда "весьма сомнительно", поэтому оно будет обжаловано в Верховному суде Франции.

Лента.ру