Киевлянам отключат газ?

Крупнейший в Украине поставщик газа, дочерняя компания Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» «Газ Украины» решила с 29 августа ограничить поставки газа энергопоставляющей компании «Киевэнерго» из-за долгов.

Об этом сообщила пресс-служба «Газа Украины».

Согласно сообщению, в связи с невыполнением обязательств «Киевэнерго» относительно погашения задолженности за потребленный в 2006 году природный газ «Газ Украины» дал газотранспортным организациям и газоснабжающей компании «Киевгаз» поручения относительно отключения от газоснабжения «Киевэнерго».

На данный момент задолженность компании за 2006 год составляет 73,9 млн. гривен.

Ранее Министерство топлива и энергетики выражало обеспокоенность увеличением задолженности «Киевэнерго» за поставленный газ «Газом Украины» и заявляло о неготовности компании к отопительному сезону.

По состоянию на начало мая задолженность «Киевэнерго» за поставленный газ составляла около 120 млн. гривен, из них - 71 млн. долга за 2006 год, 49 млн. - за 2005.

«Киевэнерго» управляет киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1 200 МВт. Тепловая мощность ТЭЦ и котельных компании составляет 6 383 Гкал/час.

50%+1 акция акционерной энергопоставляющей компании «Киевэнерго» находятся в государственной собственности и переданы в уставный фонд «Энергетической компании Украины», 12,73% находятся в собственности города, 14% - у компании «Дискавери Индастриал Холдингс Лимитед» (Багамские острова), остальные - у других частных акционеров.

Обком со ссылкой на Украинские новости