На 8-летнего ребенка упала мраморная плита от памятника Т-34

В Симферополе, в сквере «Победы», на 8-летнего мальчика упала мраморная плита. В настоящее время ребенок находится в больнице, состояние пострадавшего - тяжелое.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне. «На мальчика - 2000 года рождения, жителя Симферополя - упала мраморная плита. Пострадавший доставлен машиной «скорой помощи» в Республиканскую клиническую детскую больницу с диагнозом: закрытый перелом костей таза, травматический шок I-ІІ степени. Состояние мальчика - тяжелое», - отмечают в МЧС.

Обстоятельства несчастного случая выясняются. На место происшествия выезжала милиция.

По сообщениям крымских СМИ, мраморная плита отвалилась от пьедестала памятника-танка Т-34 в сквере Победы.