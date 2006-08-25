Украинцы приходят в Посольство России, чтобы выразить соболезнования

В Посольство России в Украине продолжают приходить люди, чтобы оставить записи в Траурной книге, открытой в связи с авиакатастрофой российского самолета Ту-154 в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Посольстве РФ, для того, чтобы выразить свои соболезнования, к Траурной книге шли оставить свои записи ветераны и молодежь, семьи с детьми, политики и представители общественных организаций, союзов, объединений.

«Разделяем Ваше горе и скорбим вместе с Вами. Ваше горе и боль – наши горе и боль», - говорится в записи министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА, сделанной в Траурной книге Посольства.

Посол Республики Беларусь Валентин ВЕЛИЧКО выразил «…самые искренние соболезнования родным и близким погибших… высоко ценим наши братские отношения».

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА написала, что «в горькую годину испытаний молю Господа дать силы и выдержку всем гражданам братской России».

Уже несколько дней у Посольства России лежат букеты, а дети несли игрушки в память о своих погибших сверстниках, отметили в Посольстве и выразили благодарность украинцам за искреннее сопереживание России в беде и горе.