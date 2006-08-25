Под Новобогдановкой пиротехники собрали 3 тысячи боеприпасов

На артиллерийских составах вблизи с. Новобогдановка Запорожской области в течение суток продолжались работы по ликвидации последствий пожара и взрывов боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пиротехническими группами МЧС с начала работ выявлено, собрано и транспортировано 3 тыс. 268 ед. взрывоопасных предметов.

По состоянию на 7.00 25 августа очагов открытого огня и фактов взрывов боеприпасов на территории базы зафиксировано не было.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и предоставления помощи населению от МЧС, МВД, МО и Минздрава Украины привлекалось 446 человек и 107 ед. техники.

Как сообщал УНИАН, 19 августа на складах боеприпасов близ села Новобогдановка взорвались боеприпасы, после чего начался пожар. С территории военной части были эвакуированы все работники и жители окружающих сел.

Нынешнее чрезвычайное происшествие на военных складах под Новобогдановкой стало третьим подобным ЧП за последние 2,5 года.