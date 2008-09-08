Путин отдаст свою Волгу в музей (фото)

Автомобиль ГАЗ-21, принадлежащий премьер-министру России Владимиру Путину, будет выставлен в новом музее ретро-автомобилей, который в воскресенье открылся в Москве.

Российский премьер владеет машиной ГАЗ-21 1956 года выпуска. Именно на этом авто с хромированным оленем на капоте, еще будучи президентом, он катал в Ново-Огареве президента США Джорджа Буша.

На ней же открывал тоннель Сочи - Красная Поляна. Общая площадь открывшегося в Москве музея – 2000 квадратных метров, и там найдется место, конечно, не только для путинской Волги. Здесь будут как раритеты вроде кабриолета ЗИС, знаменитой "эмки" и деревянного фургона Москвич 401, так и суперсовременные "Ламборджини" и "Порше".

При музее, где будет стоять Волга Путина, будет организована даже служба ретро-такси. Можно будет заказать автораритет для передвижения по городу.

Эхо Москвы