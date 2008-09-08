США сменяют командующего войсками в Ираке

Командующий американской группировкой и союзными контингентами в Ираке Дэвид Петреус (David Howell Petraeus) передаст командование другому американскому генералу 16 сентября, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на воскресное заявление пресс-секретаря Петреуса.

Возглавит войска в Ираке генерал Рэймонд Одиерно.

Петреус считается командиром, которому удалось сломить сектантское насилие в Ираке, отмечает агентство.

Сейчас в операциях на территории Ирака участвуют военнослужащие из более чем 20 стран мира, входящие в состав возглавляемых США коалиционных сил.

По заявлениям представителей американского командования, основные задачи коалиционных сил в Ираке - поиск и уничтожение боевиков, а также оказание содействия правительству Ирака в формировании национальных силовых структур.