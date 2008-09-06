Швейцарец продал татуировку на спине за 150 тысяч евро

Молодой швейцарец за 150 тысяч евро продал сделанную на его спине татуировку немецкому коллекционеру, сообщила представитель галереи De Pury et Luxembourg в Цюрихе Ютта Нексдорф, которая выступила организатором сделки.

По контракту новый владелец татуировки получает право экспонировать ее перед публикой (вместе с носителем) три раза в год. Кроме того, после смерти швейцарца татуировка должна быть "отделена" и передана владельцу, сказала Нексдорф в интервью агентству Франс Пресс. Также хозяин "произведения искусства" получает право перепродать его или передать по наследству, как и любое другое имущество.

Татуировка, которая выполнена на спине 31-летнего музыканта из Цюриха Тима Штайнера, представляет собой достаточно сложный рисунок: мадонну, восстающую из черепа. Для нанесения ее на тело потребовалось около 35 часов работы татуировщиков.

Автор рисунка - бельгийский художник Вим Дельвой (Wim Delvoye), ранее прославившийся своей работой "Клоака" - сооруженной в средневековом бельгийском городе Генте сложной конструкцией, которая полностью имитирует работу человеческого пищеварительного тракта. Создатель кормит свое творение обедами, которые проходят через специальную мясорубку, попадают в искусственный желудок и через несколько часов вываливаются из другого конца машины в большой горшок.

В соответствии с договором, Дельвою причитается часть суммы от продажи татуировки. Кроме того, часть средств достанется цюрихской галерее искусств.

Впервые татуировка будет экспонироваться в Сингапуре и Китае уже на этой неделе.