В Севастополе отметили 15-летие фрегата Гетьман Сагайдачний

В Севастополе сегодня прошли торжественные мероприятия по случаю 15-й годовщины бригады надводных кораблей и фрегата „Гетьман Сагайдачний” Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю состоялось торжественное поднятие флага украинских ВМС и построение личного состава. Экипажи кораблей бригады прибыли поздравить члены Военного совета ВМС Украины, шефская делегация из города Киева, представители местной подшефной школы-гимназии №5 имени Леси Украинки, ветераны флота.

Командующий украинскими ВМС адмирал Игорь ТЕНЮХ во время выступления на митинге личного состава, в частности, отметил, что именно бригада надводных кораблей 15 лет назад, когда создавался украинский флот, стала первым боевым ядром, с которого началось строительство ВМС. По его словам, офицеры, старшины и матросы бригады, и, в частности, флагманского корабля флота - фрегата „Гетьман Сагайдачний”, за 15 лет выполнили „огромную массу ответственных задач, которые стояли перед Военно-Морскими Силами Украины”. И.ТЕНЮХ сказал, что ему приятно отмечать эту годовщину бригады и корабля еще и потому, что в этом году фрегат „Гетьман Сагайдачний” на отлично выполнил ответственные задачи в рамках антитеррористической операции „Активные усилия” в Средиземном море.