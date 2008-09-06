В ДТП в Хмельницкой области один человек погиб, четыре травмированы
11:39, 06 сентября 2008Разное
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Toyota столкнулась с ВАЗом
В Хмельницкой области, на 83 км автодороги Билогорье - Каменец-Подольский, водитель автомобиля "Toyota Rav-4", двигаясь в направлении села Вийтивцы Волочиского района, во время осуществления маневра обгона на участке дороги с ограниченною видимостью выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем “ВАЗ-2107”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП пассажир автомобиля “ВАЗ-2107” от полученных травм погибла на месте события, а водитель и трое пассажиров автомобиля “ВАЗ” получили телесные повреждения и госпитализированы в Волочискую районную больницу.
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