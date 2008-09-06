Ющенко, Тимошенко и Ричард Чейни (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и вице-президент США Ричард ЧЕЙНИ во время встречи украинской и американской делегаций в расширенном составе в Киеве обсудили вопрос региональной безопасности, сохранения стабильности в регионе и в Украине, а также возможности диверсификации источников поставок энергоносителей.

Премьер-министр Украины информировала вице-президента США о результатах деятельности правительства. «Демократическое правительство и демократический парламент обеспечили один из самых высоких за последние годы показатель экономического роста – на уровне 6,5%», - добавила она.

Встреча Ю.ТИМОШЕНКО и Р.ЧЕЙНИ длилась 40 минут вместо 20 минут, запланированных программой.

Резолюция Бухарестского саммита НАТО о том, что Украина должна стать членом Альянса, остается действующей. Об этом заявил вице-президент США Дик ЧЕЙНИ во время оглашения совместного заявления для СМИ с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. Д.ЧЕЙНИ подчеркнул, что украинский народ сам может решить судьбу вступления Украины в НАТО, и ни одна другая страна не имеет права вето на это решение.

После встречи в формате «с глазу на глаз» состоялась встреча в расширенном составе, в которой с украинской стороны приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК. Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг российско-грузинского конфликта и вопросов укрепления безопасности на евроатлантическом пространстве. Обсужден пакет вопросов сотрудничества Украины с США, в частности, экономического, рассмотрены пути взаимодействия в сфере энергетики и энергетической безопасности.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его супруга Екатерина ЮЩЕНКО вместе с вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ и Линн ЧЕЙНИ возложили цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Фото Александра Прокопенко, Анатолия Медзика, Николая Лазаренко, Михаила Маркива / УНИАН