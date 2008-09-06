Кабмин утвердил положение о Госадминистрации автотранспорта

Кабинет министров Украины постановлением от 3 сентября 2008 г. № 771 утвердил положение о Государственной администрации автомобильного транспорта (Госавтотрансадминистрация). Текст документа размещен на сайте правительства.

Согласно положению, Госвтотрансадминистрация является правительственным органом в сфере автомобильного транспорта, действует в системе Минтранссвязи, ответственна перед Кабинетом министров Украины, подотчетна и подконтрольна министру транспорта и связи.

Основными задачами администрации являются: участие в реализации государственной политики в сфере автомобильного транспорта; организация работы по выполнению актов законодательства об автомобильном транспорте и осуществление систематического контроля за их реализацией; осуществление в случаях, установленных законом, регулятивных и разрешительно-регистрационных функций.

Госавтотрансадминистрация организует работу по выполнению требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения; обобщает практику применения законодательства об автомобильном транспорте, разрабатывает предложения относительно его усовершенствования; обеспечивает государственное регулирование в сфере автомобильного транспорта; принимает участие в формировании государственной экономической, инвестиционной политики в сфере автомобильного транспорта; проводит мониторинг рынка услуг, которые предоставляются автомобильным транспортом, и содействует развитию конкуренции; формирует сеть автобусных маршрутов общего пользования в международном сообщении. Кроме того, она обеспечивает организацию перевозок на международных и междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования, которые выходят за пределы территории области (межобластные маршруты); реализацию государственной политики в сфере международных автоперевозок пассажиров и грузов, готовит в установленном порядке проекты соответствующих международных договоров. Также администрация формирует и ведет реестр международных и междугородных и пригородных автобусных маршрутов общего пользования, которые выходят за пределы территории области (межобластных маршрутов); определяет сеть и утверждает паспорта международных, междугородных и пригородных автобусных маршрутов, проводит конкурсы на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования, которые выходят за пределы территории области, и т.д.

Также данный орган принимает участие в проведении в установленном порядке стандартизации и сертификации автотранспортных средств и пр.

Госавтотрансадминистрацию возглавляет заместитель министра транспорта и связи — глава Государственной администрации автомобильного транспорта, которого назначает на должность и освобождает от должности Кабинет министров по представлению министра транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение реорганизовать орган государственного управления в отрасли автомобильного транспорта (постановление №681 от 23 июля 2008 г.). Решено преобразовать Государственный департамент автомобильного транспорта («Укравтотранс») при Министерстве транспорта и связи в Государственную администрацию автомобильного транспорта. При этом Главную государственную инспекцию на автомобильном транспорте (Глававтотрансинспекцию) присоединить к образованной Государственной администрации автомобильного транспорта и установить, что Госавтотрансадминистрация является правопреемником Глававтотрансинспекции.

Министерству транспорта и связи поручено до 1 декабря текущего года осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией Глававтотрансинспекции, а также подготовить и подать в Кабмин Положение о Государственной администрации автотранспорта. Также поручено к этому времени внести в установленном порядке изменения в собственные нормативно-правовые акты.