В Украине снизились цены на бензин

С 8 августа по 5 сентября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 5,0-6,2% (в среднем на 5,6%), или на 30-40 коп. за литр. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 8 августа по 5 сентября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 - снизились на 5,0% - с 6,01 грн./литр до 5,71 грн./литр

Бензин А-92 - снизились на 6,2% - с 6,41 грн./литр до 6,01 грн./литр

Бензин А-95 - снизились на 6,0% - с 6,62 грн./литр до 6,22 грн./литр

Дизельное топливо - снизились на 5,2% - с 7,07 грн./литр до 6,70 грн./литр

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.