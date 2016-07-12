Пресс-конференция "Почему Украина тянет с предоставлением гражданства иностранным медикам-добровольцам?"

12 июля (вторник) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция медиков Первого Добровольческого Мобильного Госпиталя им. М. Пирогова на тему: «Почему Украина тянет с предоставлением гражданства иностранным медикам-добровольцам?».

Три месяца назад ПДМШ им. Николая Пирогова обращался к Министру здравоохранения с просьбой посодействовать предоставлению россиянке Ольге Симоновой, которая имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, украинского гражданства. Никакого ответа на обращение получено не было. Медики написали коллективное письмо Президенту Украины, а также предлагают общественности и журналистам взять это дело на контроль.

Организаторы пресс-конференции: Институт Горшенина, Движение «Справедливость»

Участники пресс-конференции:

1. ГЕННАДИЙ ДРУЗЕНКО, соучредитель и руководитель ПДМШ им. М. Пирогова

2. ОЛЬГА СИМОНОВА, парамедик, гражданка РФ

3. ВЛАДИСЛАВ ГОРБОВЕЦ, хирург ПДМШ им. Пирогова

4. МАКСИМ ЦЫГАНОК, хирург ПДМШ им. Пирогова

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