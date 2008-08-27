7 природных чудес Украины (список)

Объявлены победители всеукраинской акции «7 природных чудес Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, ими стали: заповедник «Аскания-Нова» (Херсонская область), региональный ландшафтный парк «Гранитно-степное Побужье» (Николаевская область), Днестровский каньон (Винницкая, Ивано-Франковская, Тернопольская и Хмельницкая области), Мраморная пещера (Крым), Национальный природный парк "Подольские Товтры» (Хмельницкая область), озеро Свитязь (Волынская область), озеро Синевир (Закарпатье).

«Отныне, когда будут говорить об Украине как в ее пределах, так и во всем мире, вспомнят, что это страна с уникальными природными ландшафтами, многокрасочной и неповторимой природой, и в этой стране были определены 7 лучших природных чудес», - заявил инициатор акции «7 природных чудес Украины» Николай ТОМЕНКО.

Справка УНИАН. Общенациональная акция «7 природных чудес Украины» продолжается с 1 ноября 2007 года. Природные чудеса выбирались путем интернет-голосования всех желающих и голосования экспертов.

Главными задачами акции «7 природных чудес Украины» является пропаганда уникального природного мира Украины, который может стать успешной визиткой нашего государства, а также привлечения внимания общественности и должностных лиц к состоянию объектов украинской природы, их проблем, угроз сохранению и т. п.

Научное и экспертное сопровождение мероприятия осуществлялось Институтом геологических наук НАН Украины и специалистами биологических, географических и геологических факультетов ведущих вузов страны.