Авария во Львовской области - более 10 тысяч человек остались без воды
13:07, 23 августа 2008Разное
573
Ситуацию контролирует МЧС
В райцентре Николаев Львовской области в результате аварии на магистральном водогоне прекращено централизованное водоснабжение 10 тысяч 430 абонентов (70% жителей).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, аварийно-восстановительные работы ведут бригады коммунальных служб в количестве 20 человек и девяти единиц техники. Ситуация контролируется Главным областным управлением МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter