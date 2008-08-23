Авария во Львовской области - более 10 тысяч человек остались без воды

В райцентре Николаев Львовской области в результате аварии на магистральном водогоне прекращено централизованное водоснабжение 10 тысяч 430 абонентов (70% жителей).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, аварийно-восстановительные работы ведут бригады коммунальных служб в количестве 20 человек и девяти единиц техники. Ситуация контролируется Главным областным управлением МЧС.