В Киргизии во время восхождения на пик Победы погиб украинец

В Киргизии во время восхождения на пик Победы (7439 м) в Аксуйском районе Иссык-Кульской области сорвался в ущелье и погиб гражданин Украины.

Соответствующую информацию получило посольство Украины в Киргизской Республике в телефонном режиме от руководителя фирмы „Тянь-Шань тревел” В.БИРЮКОВА.

Трагедия произошла еще 14 августа с.г., однако о ней В.БИРЮКОВУ сообщили коллеги-альпинисты только 22 августа по прибытию в Бишкек.

По мнению В.БИРЮКОВА, достать тело из ущелья - почти безнадежное дело. По его словам, в месте падения украинского альпиниста в целом погибли свыше 70 человек, останки ни одного из них не удалось поднять со дна ущелья.

В данный момент посольство выясняет адрес проживания родных в Украине. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел.